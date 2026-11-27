Brutte notizie per il Napoli: Massimiliano Allegri perde anche Kevin De Bruyne. Il belga ha accusato un affatticamento muscolare dopo la partita di Champions contro il Manchester City.

"Questa sarà la mia ultima gara in MotoGP". Dopo aver conquistato il suo decimo titolo del mondo, Marc Marquez ha annunciato l'addio alle corse. Poco prima della partenza del primo turno di prove libere del Gran Premio di Valencia, lo spagnolo ha mostrato una serie di cartelli, che annunciavano la volontà di concludere la sua carriera.

Giornata di vigilia per la Lazio di Gennaro Gattuso, sempre in testa alla classifica di Serie A. Domani la sfida con il Torino di Ignazio Abate, in occasione del tredicesimo turno di campionato. "Nessuno ci regala e ci regalerà niente", parola di Gattuso nella canonica conferenza stampa prepartita. Così Gennaro Gattuso in conferenza stampa nel pregara di Torino-Lazio: "Parto dagli infortunati. Taylor non sarà della partita, ha avuto un problema nella partita Lazio-Lecce e nel secondo tempo ha avuto un problemino. Ha fatto risonanza e ha un po' di edema, lunedì rifà risonanza insieme a Nuno, Sutalo e tutti gli altri infortunati. Non è della partita. Gli altri tutti bene, Noslin sta bene, Zaccagni sta bene, ha fatto una settimana di allenamento con noi, gli altri li valutiamo. Nuno Tavares sta cominciando a spingere, a breve cominciamo con i cambi di direzione, Sutalo un po' più indietro.

Arriva il verdetto per Alessandro Bastoni. Due giorni dopo essere uscito per un problema muscolare nella gara di Champions League contro lo Stoccarda, il difensore è stato sottoposto agli accertamenti. Questo il bollettino diffuso dall'Inter: "Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra".