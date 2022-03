Paralimpiadi, hockey: l'Italia chiude al quinto posto

Una vittoria al cardiopalma per chiudere al meglio la Paralimpiade di Pechino . Mai domi gli azzurri dell'hockey di Massimo Da Rin che soffrono contro la Repubblica Ceca ma non mollano e mai e, dopo aver agguantato in extremis il pareggio alla fine dei tempi regolamentari, vincono per 4-3 al supplementare terminando il torneo al 5° posto finale. Una bella rivincita rispetto allo 0-5 subito dagli stessi avversari nella partita inaugurale al National Indoor Stadium . Primo tempo molto combattuto con gli azzurri che devono difendersi sul finire del primo tempo grazie al solito, inesauribile Andrea Macrì , che salva sulla linea a pochi secondi dalla sirena. Scoppiettante, invece, il secondo tempo, con la fuga di Gigi Rosa che vale il vantaggio al minuto 24:11 con una splendida conclusione dritta all'incrocio dei pali senza lasciare scampo al portiere avversario Michal Vapenka . È stata la prima volta del torneo che l' Italia è riuscita a far gol in power-play. La gioia però dura poco perché Alex Ohar trova l'1-1 grazie a un tiro beffardo che batte Julian Kasslatter al minuto 27:24.

Da Rin: "Fiero degli azzurri"

Questo il commento dell'head coach Massimo Da Rin: "Emozioni ne avete viste tante, anche questo è il bello del para ice hockey. Ci abbiamo creduto fino alla fine e credo che questo sia un bello spot per il futuro. Chiudiamo al quinto posto che non era un risultato pensabile prima di arrivare qui. Ce lo meritavamo perché abbiamo lottato e sudato su ogni disco, nonostante non fosse facile farlo all'ultima partita. Avevamo tanti esordienti, ma tutti i ragazzi hanno messo oltre al cuore anche l'impegno. Sono contento per tutti i tifosi che ci hanno seguito da casa, per il Comitato Italiano Paralimpico e per la nostra Federazione e il suo presidente Andrea Gios, che ci hanno sempre supportato. Ho fiducia nelle nostre istituzioni perché in futuro possiamo essere davvero competitivi". Euforico il match-winner, Christoph Depaoli: "Non era una partita facile, vincere così è quasi più bello di farlo nei tempi regolamentari. Siamo una squadra fantastica, ci stimoliamo a vicenda, ma adesso non ci fermiamo e lavoriamo ancora più duro per essere pronti tra quattro anni in vista di Milano Cortina".