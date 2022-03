Paralimpiadi, Romele bronzo storico nello sci nordico: "Ho dato tutto"

ROMA - Nel penultimo giorno di Giochi paralimpici invernali a Pechino 2022 , Giuseppe Romele ha conquistato la medaglia di bronzo nella Middle distance di categoria sitting, la prima per la disciplina del nordico . Si tratta invece della quinta medaglia per l' Italia a questi Giochi , e viene eguagliato il numero complessivo di medaglie vinte a PyeongChang nel 2018 .

Romele: "Impossibile non arrivasse nulla"

"Sono soddisfatto di quello che è arrivato oggi, qualcosa bisognava portare a casa perché ho lavorato molto ed era impossibile non arrivasse nulla". Giuseppe Romele si gode il bronzo conquistato alle Paralimpiadi invernali di Pechino. "Essere arrivato qui ed essere sminuito dai cinesi non mi è piaciuto - confessa il lombardo - Avevo perso le speranze di una medaglia ma oggi ho tirato fuori tutto, anche quello che non avevo. Sono partito e ho detto: 'vada come vada'".