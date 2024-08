Paralimpiadi, subito pioggia di medaglie per l'Italia: ori nel nuoto

PARIGI (FRANCIA) - È una prima giornata trionfale per l'Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024 . Gli azzurri e le azzurre si distinguono subito con una pioggia di medaglie , due d'oro dal nuoto e una di bronzo dal ciclismo, che è anche la medaglia numero 600 ai Giochi per l'Italia. Il tutto sotto lo sguardo di un tifoso d'eccellenza , il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , presente alla Dèfense Arena .

Apre Barlaam, chiude Bocciardo

Ad aprire la serie di allori per gli azzurri è stato Simone Barlaam, d'argento nei 400 stile libero S9, seguito a stretto giro da Vittoria Bianco, che ha vinto il bronzo nei 400 sl S9. Bronzo anche per Francesco Bettella e per Angela Procida, entrambi nei 100 dorso S1. D'argento anche Efrem Morelli nei 50 rana SB3. In serata è arrivata la bellissima vittoria per Carlotta Gilli nei 100 farfalla S13, subito imitata da Francesco Bocciardo, medaglia d'oro nei 200m stile libero S5 con il nuovo record paralimpico. A chiudere il bronzo di Boggioni nei 200 stile libero S5.

Dal ciclismo la medaglia numero 600

Non solo il nuoto però, anche il ciclismo su pista, ha regalato grandi emozioni con il bronzo conquistato in tandem da Lorenza Bernard e Davide Plebani, nel ruolo di pilota: la loro è stata la prima medaglia dell'Italia ai Giochi di Parigi e la numero 600 per il movimento paralimpico azzurro.