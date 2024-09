Letizia di Spagna scatenata alle Paralimpiadi: il gesto che fa impazzire tutti

Dopo le Olimpiadi la Regina Letizia di Spagna è tornata a Parigi per sostenere gli atleti spagnoli impegnati con le Paralimpiadi. Ha preso parte a più eventi possibili: era in prima fila sugli spalti durante la partita di pallacanestro maschile, quella di ciclismo e alle competizioni di nuoto. Da vera appassionata di sport ha scelto outfit casual e comodi. Quando la nuotatrice Teresa Perales ha eguagliato Michael Phelps ottenendo la sua 28esima medaglia Letizia si è mostrata euforica. Dopo la gara le due donne si sono abbracciate con affetto e hanno chiacchierato amorevolmente. Medaglie anche per altri sportivi spagnoli: i nuotatori Iñigo Llopis e María Delgado e l'atleta Yassine Ouhdadi.

Paralimpiadi, Letizia di Spagna festeggia Teresa Perales

"Epico, Teresa! Un bronzo che si aggiunge al tuo eccellente record di 28 medaglie ai Giochi, eguagliando così Phelps. Reinvenzione e tenacia, soprattutto dopo Tokyo 2020, hanno guidato il tuo percorso e la forza di un sogno. Sei una leggenda dello sport spagnolo", ha scritto la famiglia reale sui social. La presenza della Regina Letizia alle Paralimpiadi è stata molto apprezzata ed è stata elogiata da sudditi e non: "La nostra monarca rispetta sempre i suoi impegni, è vicina e si diverte come una in più", "È impegnata nello sport", "Le piace", "Ha saltato un matrimonio di famiglia per andare a Parigi", sono solo alcuni dei commenti dei fan. Letizia ha saltato il matrimonio di Victoria López-Quesada, la figlioccia di Re Felipe (che si è presentato all'evento accompagnato dalla sorella, l'infanta Cristina). La Regina ha preferito riprendere la sua agenda ufficiale ed è volata in Francia.

Anche Kate Middleton segue le Paralimpiadi

Anche Kate Middleton, la futura Regina del Regno Unito, sta seguendo le Paralimpiadi, seppur a distanza. La Principessa del Galles non può recarsi a Parigi a causa delle sue cure per il cancro. Ha però interrotto le sue vacanze a Balmoral per inviare un importante messaggio a tutti gli atleti inglesi impegnati in Francia.