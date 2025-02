Sport paralimpici Intellettivo Relazionali, la proposta di Carboni: “Un atleta vicepresidente”

Manca ormai pochissimo all’Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva della FISDIR, la Federazione Italiana Sport paralimpici degli Intellettivo Relazionali , che si svolgerà domenica a Roma. Alberto Carboni , candidato alla presidenza federale, ieri ha lanciato una proposta: “Al primo consiglio federale vorrei proporre alla vicepresidenza il consigliere eletto in quota atleti”.

Mai si era parlato di dare la vicepresidenza federale ad un atleta in FISDIR, la federazione che conta oltre 11 mila tesserati, la più grande del Comitato Paralimpico. Il candidato presidente Carboni ha lanciato questa importante e suggestiva idea in un confronto avuto con gli altri candidati sulla pagina del movimento d’opinione “InGame”, creato subito dopo i Giochi di Parigi 2024. Una visione che pone l’atleta al centro dell'organizzazione federale. Completano il programma di Carboni la trasparenza dell’azione amministrativa, la creazione di comitati regionali (laddove ci siano più di 10 affiliati) per creare una struttura periferica di livello (eletta democraticamente) e l'impronta a una gestione della struttura professionale di stampo aziendale. Gli altri candidati alla carica di presidente della FISDIR sono Francesco Ambrosio e Alessandro Grande.