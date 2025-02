Special Olympics, accesa la torcia ad Atene: tutto pronto per Torino 2025

ATENE (GRECIA ) - Ha preso il via la marcia di avvicinamento agli Special Olympics World Winter Games Turin 2025 , i Giochi invernali che si terranno in Italia dall'8 al 15 marzo prossimi. Con una solenne cerimonia presso lo Zappeion Megaron di Atene, in Grecia, è stata accesa la Torcia dei Giochi Mondiali , che vedranno confrontarsi a Torino 1500 atleti provenienti da 101 Paesi di tutto il mondo.

"Giochi motori di inclusione e crescita sociale"

Seguendo il rigido protocollo ispiarto ai riti dell'antica Grecia, le alte cariche istituzionali presenti si sono alternate per ribadire un concetto comune: il valore dei Giochi come motore di inclusione e crescita sociale per cambiare la prospettiva nei confronti delle persone con disabilità intellettive, abbattendo le paure, gli stereotipi e i pregiudizi, affinché siano valorizzate per le loro capacità e per i loro talenti.

Illiana Symeonidi accende la fiamma della speranza

Il momento più suggestivo dell'evento tenutosi ad Atene è stato chiaramente l'accensione della fiamma della speranza e dell'inclusione, che ha visto protagonista, come 'sacerdotessa suprema', Illiana Symeonidi, atleta di ginnastica ritmica Special Olympics Hellas, preparare il Choreodrama, attendendo come da tradizione olimpica che i raggi del sole generassero il sacro fuoco.