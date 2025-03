Domenica 30 marzo , torna Sportintegra , con la seconda edizione della 'Festa dello sport inclusivo' , evento organizzato con il sostegno dell’ assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale . L’appuntamento è dalle ore 10:00 alle 15:00 presso il “ CIP –Comitato Italiano Paralimpico ”, in via delle Tre Fontane, 27, dove sarà allestito un villaggio di stand delle associazioni aderenti alla manifestazione, con un fitto programma di attività sportive. L'ingresso sarà completamente gratuito.

Tanti sport e 250 atleti

Tanti gli sport che verranno effettuati: calcio, tennis, basket, nuoto, nuoto artistico, atletica leggera, rugby, hockey, pickleball, skymano. Oltre 250 atleti si esibiranno con dimostrazioni delle varie discipline sportive presso i campi sportivi del CIP. Tutti i visitatori potranno cimentarsi in prove pratiche per conoscere e sperimentare da vicino gli sport presenti. Sportintegra rappresenta una giornata di festa per ribadire quanto lo sport sia uno strumento indispensabile per l'inclusione sociale, contrastare le discriminazioni e abbattere le barriere culturali. Saranno presenti all’evento Barbara Funari, assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale e Federico Rocca, consigliere di Roma Capitale.