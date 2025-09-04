Mondiali Paralimpici 2025: Andreea Mogos campionessa del mondo di fioretto femminile B

Suona ancora l'inno di Mameli in Corea del Sud: questa volta è per Andreea Mogos, nuova campionessa del mondo nel fioretto femminile categoria B ai Mondiali Paralimpici di scherma 2025 a Iksan. L'atleta delle Fiamme Oro, già tre volte medaglia olimpica nel fioretto a squadre, conquista così il suo primo oro individuale in carriera, ereditando il titolo che era di Bebe Vio, oggi capo delegazione azzurra e subito al suo fianco nei festeggiamenti. Mogos ha condotto un percorso di gara impeccabile: netto successo all'esordio sulla britannica Moore (15-2), poi difficile rimonta negli ottavi contro la thailandese Jana (15-12). Nei quarti e in semifinale la torinese si è imposta con due convincenti 15-7 prima sulla coreana Cho e poi sull'atleta "neutrale" Michurova. In finale, infine, non ha lasciato scampo alla cinese Su Kang, battuta 15-9, con un assalto dominato dall'inizio alla fine. Emozionata e sorridente, Mogos ha dichiarato: "È stata un'emozione grandissima sentire le note dell'Inno di Mameli. Lo abbiamo cantato spesso con le mie compagne nelle prove a squadre, adesso però sono riuscita a farlo suonare da sola. In pedana mi sono divertita ed è stato il segreto per dare il meglio. Ora concentrazione al massimo per la gara a squadre di domani, in cui speriamo di ottenere un altro risultato importante". Soddisfatto anche il CT del fioretto paralimpico, Alessandro Paroli: "Complimenti ad Andreea, protagonista di una prestazione straordinaria. Ha comandato tutti gli assalti, dimostrando di essere la più forte. Ora testa subito alla prova a squadre, dove anche Loredana e Sofia vorranno dare il massimo".
Gli altri risultati azzurri
Nella giornata odierna non sono mancati altri buoni piazzamenti per l'Italia. Nella spada maschile categoria A, Emanuele Lambertini ha chiuso al 9º posto, fermato ai quarti dall'atleta "neutrale" Yusupov (15-12) e poi battuto di misura nel ripescaggio dal turco Akkaya (15-14). Luca Platania Parisi si è classificato 12º, superando Liao e Charlot prima di arrendersi a Lambertini negli ottavi. Edoardo Giordan, fresco campione del mondo di sciabola a squadre, ha terminato al 23º posto dopo aver superato Ntounis e ceduto contro Shenfeld. Nella spada maschile categoria C sfortuna per Leonardo Rigo, eliminato ai quarti dal lettone Valainis (15-9) e quindi 5º. Tra gli spadisti categoria B, Michele Massa ha chiuso 13º, battendo Ivaniev ma venendo eliminato da Sasajima e successivamente da Coutya, lo stesso che aveva interrotto il percorso di Andrea Jacquirer (26º). Sul fronte femminile, oltre il trionfo di Mogos, Loredana Trigilia ha concluso al 18º posto, eliminata dalla thailandese Pengprasittipong (15-10), mentre la giovane Sofia Garnero ha lottato fino all'ultima stoccata contro la fortissima cinese Zou, cedendo solo 15-13 e chiudendo al 27º posto.
Le gare di domani
Il programma di domani prevede le competizioni a squadre. Nella spada maschile scenderanno in pedana Lambertini, Platania Parisi, Giordan e Massa, che debutteranno negli ottavi contro la Germania. nel fioretto femminile, invece, il team formato da Trigilia, Garnero e Mogos esordirà affrontando l'India, con la speranza di portare un nuovo podio al tricolore.
Tutti i risultati
Mondiale paralimpico Iksan 2025 - Fioretto Femminile Cat.B
Classifica: 1. Andreea Mogos (ITA), 2. Su Kang (Chn), 3. Rong Xiao (Chn), 3. Viktoria Boykova (Npa)
Finale: Mogos (ITA) b. Kang (Chn) 15-7. Semifinale: Mogos (ITA) b. Michurova (Npa) 15-7. Quarti di Finale: Mogos (ITA) b. Cho (Kor) 15-7. Ottavi di Finale: Mogos (ITA) b. Jana (Tha) 15-12. Tabellone da 32: Mogos (ITA) b. Moore (Gbr) 15-2.
Mondiale paralimpico Iksan 2025 - Spada Maschile Cat. A
Classifica: 9. Emanuele Lambertini (ITA), 12. Luca Platania Parisi (ITA), 23. Edoardo Giordan (ITA)
Tabellone B/2º turno: Akkaya (Tur) b. Lambertini (ITA) 15-14, Lam Watson (Gbr) b. Platania Parisi (ITA) 15-13. Tabellone B/1º turno: Platania Parisi (ITA) b. Calka (Pol) 15-13. Quarti di Finale: Yusupov (Npa) b. Lambertini (ITA) 15-12. Ottavi di Finale: Lambertini (ITA) b. Platania Parisi (ITA) 15-14. Tabellone da 32: Platania Parisi (ITA) b. Charlot (Fra) 7-1, Lambertini (ITA) b. Kwong (Hgk) 15-4, Shenfeld (Npa) b. Giordan (ITA) 15-8. Tabellone da 64: Platania Parisi (ITA) b. Liao (Tpe) 15-0, Giordan (ITA) b. Ntounis (Gre) 15-9.
Mondiale paralimpico Iksan 2025 - Spada Maschile Cat. B
Classifica: 13. Michele Massa (ITA), 26. Andrea Jacquier (ITA)
Tabellone B/1º match: Coutya (Gbr) b. Massa (ITA) 15-7. Ottavi di Finale: Sasajma (Jpn) b. Massa (ITA) 15-9. Tabellone da 32: Coutya (Gbr) b. Jacquier (ITA) 15-3, Massa (ITA) b. Ivaniev (Npa) 15-12. Tabellone da 64: Jacquier (ITA) b. Li (Tpe) 15-7.
Mondiale paralimpico Iksan 2025 - Spada Maschile Cat. C
Classifica: 5. Leonardo Rigo (ITA)
Quarti di Finale: Valainis (Lat) b. Rigo (ITA) 15-9. Fase a gironi: Leonardo Rigo: 2 vittorie, 3 sconfitte.
Mondiale paralimpico Iksan 2025 - Fioretto Femminile Cat.A
Classifica: 18. Loredana Trigilia (ITA), 27. Sofia Garnero (ITA)
Tabellone da 32: Zou (Chn) b. Garnero (ITA) 15-13, Pengprasittipong (Tha) b. Trigilia (ITA) 15-10
Calendario e azzurri in gara
2 settembre: Sciabola maschile A | Individuale (3. Edoardo Giordan, 15. Mattia Galvagno)
Spada femminile B | Individuale (8. Julia Markowska)
Spada femminile A | Individuale (32. Sofia Garnero)
Sciabola maschile B | Individuale (17. Gianmarco Paolucci, 20. Andrea Jacquier)
3 settembre: Sciabola maschile | Squadre (1. ITALIA – Edoardo Giordan, Mattia Galvagno, Gianmarco Paolucci, Andrea Jacquier)
Spada femminile | Squadre
4 settembre: Fioretto femminile B | Individuale (1. Andreea Mogos)
Fioretto femminile A | Individuale (18. Loredana Trigilia, 27. Sofia Garnero)
Spada maschile B | Individuale (13. Michele Massa, 26. Andrea Jacquier)
Spada maschile C | Individuale (5. Leonardo Rigo)
Spada maschile A | Individuale (9. Emanuele Lambertini, 11. Luca Platania, 23. Edoardo Giordan)
5 settembre: Fioretto femminile | Squadre (Andreea Mogos, Sofia Garnero, Loredana Trigilia)
Spada maschile | Squadre (Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Luca Platania, Michele Massa)
6 settembre: Fioretto maschile B | Individuale (Michele Massa, Gianmarco Paolucci)
Fioretto maschile C | Individuale (Leonardo Rigo)
Sciabola femminile A | Individuale (Loredana Trigilia)
Fioretto maschile A | Individuale (Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Mattia Galvagno, Luca Platania)
Sciabola femminile B | Individuale (Julia Markowska, Andreea Mogos)
7 settembre: Fioretto maschile | Squadre (Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa)
Sciabola femminile | Squadre (Julia Markowska, Andreea Mogos, Loredana Trigilia)