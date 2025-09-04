Mondiali Paralimpici 2025: Andreea Mogos campionessa del mondo di fioretto femminile B

Suona ancora l'inno di Mameli in Corea del Sud: questa volta è per Andreea Mogos, nuova campionessa del mondo nel fioretto femminile categoria B ai Mondiali Paralimpici di scherma 2025 a Iksan. L'atleta delle Fiamme Oro, già tre volte medaglia olimpica nel fioretto a squadre, conquista così il suo primo oro individuale in carriera, ereditando il titolo che era di Bebe Vio, oggi capo delegazione azzurra e subito al suo fianco nei festeggiamenti. Mogos ha condotto un percorso di gara impeccabile: netto successo all'esordio sulla britannica Moore (15-2), poi difficile rimonta negli ottavi contro la thailandese Jana (15-12). Nei quarti e in semifinale la torinese si è imposta con due convincenti 15-7 prima sulla coreana Cho e poi sull'atleta "neutrale" Michurova. In finale, infine, non ha lasciato scampo alla cinese Su Kang, battuta 15-9, con un assalto dominato dall'inizio alla fine. Emozionata e sorridente, Mogos ha dichiarato: "È stata un'emozione grandissima sentire le note dell'Inno di Mameli. Lo abbiamo cantato spesso con le mie compagne nelle prove a squadre, adesso però sono riuscita a farlo suonare da sola. In pedana mi sono divertita ed è stato il segreto per dare il meglio. Ora concentrazione al massimo per la gara a squadre di domani, in cui speriamo di ottenere un altro risultato importante". Soddisfatto anche il CT del fioretto paralimpico, Alessandro Paroli: "Complimenti ad Andreea, protagonista di una prestazione straordinaria. Ha comandato tutti gli assalti, dimostrando di essere la più forte. Ora testa subito alla prova a squadre, dove anche Loredana e Sofia vorranno dare il massimo".