Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Danza paralimpica, la Coppa del mondo fa tappa a Oristano con tante novità

In gara oltre 160 atleti da ventuno Paesi, l'azzurrina Marta Concas beniamina di casa, per la prima volta spazio anche alla disabilità intellettivo-relazionale. La presidente Laura Lunetta: "La Fidesm sempre in campo per l'inclusione e la crescita"
Danza paralimpica, la Coppa del mondo fa tappa a Oristano con tante novità
Roale
1 min

Danza sportiva, innovazione, inclusione. Tre elementi che sempre più spesso procedono di pari passo. A Oristano, in questi giorni, si fa la storia. Nel capoluogo sardo va in scena, infatti, una tappa della Para Dance Sport World Cup 2025, il circuito di ranking mondiale promosso dalla Federazione internazionale World Ability Sport. E’ uno degli appuntamenti sportivi paralimpici più attesi dell’anno, perché tra i 164 atleti in rappresentanza di ventuno Paesi e

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte