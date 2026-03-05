Paura per lo snowboarder paralimpico Cardani: cade, rompe il casco e perde conoscenza
Spaventoso infortunio per Riccardo Cardani, atleta dello snowboard paralimpico italiano. Durante un allenamento in vista di Milano-Cortina 2026, l'azzurro del cross è caduto e ha sbattuto la testa con la rottura del casco protettivo. A seguito dell'impatto, l'atleta ha perso conoscenza per circa 45 secondi. Per accertamenti precauzionali, Cardani è stato trasportato in ospedale, dove sarà sottoposto a una Tac alla testa.
Milano-Cortina a rischio
"Lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e con il presidente, sta valutando attentamente la situazione, ponendo come priorità assoluta la salute dell'atleta - fa sapere il Comitato Italiano Paralimpico - al momento resta a rischio la sua partecipazione ai Giochi, considerando che le prime gare di qualificazione erano previste per il giorno 7 (sabato n,d.r.)". Cardani è iscritto alle prove di snowboard cross e banked slalom.