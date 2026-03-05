Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Paura per lo snowboarder paralimpico Cardani: cade, rompe il casco e perde conoscenza© Getty Images for International Paralympic Committee

Paura per lo snowboarder paralimpico Cardani: cade, rompe il casco e perde conoscenza

L'azzurro si è infortunato durante un allenamento in vista dei Giochi di Milano-Cortina, che rischia di non poter fare
1 min

Spaventoso infortunio per Riccardo Cardani, atleta dello snowboard paralimpico italiano. Durante un allenamento in vista di Milano-Cortina 2026, l'azzurro del cross è caduto e ha sbattuto la testa con la rottura del casco protettivo. A seguito dell'impatto, l'atleta ha perso conoscenza per circa 45 secondi. Per accertamenti precauzionali, Cardani è stato trasportato in ospedale, dove sarà sottoposto a una Tac alla testa.

Milano-Cortina a rischio

"Lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e con il presidente, sta valutando attentamente la situazione, ponendo come priorità assoluta la salute dell'atleta - fa sapere il Comitato Italiano Paralimpico - al momento resta a rischio la sua partecipazione ai Giochi, considerando che le prime gare di qualificazione erano previste per il giorno 7 (sabato n,d.r.)". Cardani è iscritto alle prove di snowboard cross e banked slalom.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Paralimpiadi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS