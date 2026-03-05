Spaventoso infortunio per Riccardo Cardani, atleta dello snowboard paralimpico italiano. Durante un allenamento in vista di Milano-Cortina 2026, l'azzurro del cross è caduto e ha sbattuto la testa con la rottura del casco protettivo. A seguito dell'impatto, l'atleta ha perso conoscenza per circa 45 secondi. Per accertamenti precauzionali, Cardani è stato trasportato in ospedale, dove sarà sottoposto a una Tac alla testa.