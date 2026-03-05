Corriere dello Sport.it
Furto allo stadio del curling di Cortina: rubate due stone durante le Paralimpiadi Milano-Cortina © APS

Furto allo stadio del curling di Cortina: rubate due stone durante le Paralimpiadi Milano-Cortina 

Le pietre da gioco, dal valore di circa 800 euro ciascuna, erano utilizzate per il torneo di doppio misto paralimpico. Scattata la denuncia
1 min

Due pietre da curling sono state rubate nei giorni scorsi dallo stadio del ghiaccio di Cortina d'Ampezzo, uno degli impianti che ospitano le competizioni delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Le “stone”, strumenti fondamentali per questo sport sul ghiaccio, hanno un valore di circa 800 euro ciascuna. Il furto è stato denunciato al comando della Polizia di Stato.

Il furto scoperto nei giorni delle prime gare

La notizia, anticipata dall’agenzia austriaca Deutsche Presse-Agentur (Dpa), è stata poi confermata anche a Cortina. Le pietre sottratte erano utilizzate nelle giornate che precedono la cerimonia di apertura dei Giochi, durante le prime sfide del torneo di doppio misto. Si tratta di una novità di questa edizione delle Paralimpiadi: per la prima volta infatti il doppio misto entra ufficialmente nel programma della competizione paralimpica. Nonostante il danno economico, stimato in circa 1.600 euro complessivi, l’episodio non dovrebbe avere conseguenze sull’organizzazione del torneo. Gli organizzatori hanno infatti confermato che il furto non comprometterà il regolare svolgimento delle partite previste allo stadio del curling di Cortina, uno degli impianti simbolo dei Giochi invernali ospitati tra Lombardia e Veneto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

