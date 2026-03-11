“Campioni Ogni Giorno”, Carlotta Gilli in aula a Cortina

Una tappa dal valore simbolico straordinario quella che si è svolta oggi a Cortina d’Ampezzo per il programma educativo “Campioni Ogni Giorno”, promosso da Procter & Gamble, partner del Comitato Olimpico Internazionale e del Comitato Paralimpico Internazionale, con la Fondazione Milano Cortina 2026, nell’ambito del Programma Education Gen26 di Milano Cortina 2026. Nel vivo dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, presso l’Istituto Omnicomprensivo “Ampezzo e Cadore” – Scuola primaria Duca d’Aosta, circa 140 alunne e alunni della scuola primaria hanno partecipato a un incontro dedicato ai valori dello sport, dell’inclusione e della determinazione, vivendo un momento unico nel cuore delle Paralimpiadi. Ospite d’eccezione Carlotta Gilli, campionessa paralimpica di nuoto che ha collezionato ben 10 medaglie paralimpiche tra Tokyo 2020 e Parigi 2024, diventando un simbolo di resilienza e talento. La sua testimonianza ha reso tangibile per i più giovani il significato di impegno quotidiano, sacrificio e capacità di superare ostacoli, dentro e fuori dal campo di gara. Con lei, sono intervenuti Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia, Domenico De Maio, Education and Culture Director di Fondazione Milano Cortina 2026, e Kiriah Walter, Partnership Services Manager dell’International Paralympic Committee. La tappa di Cortina assume un significato ancora più profondo perché si inserisce nel contesto paralimpico: un momento in cui l’attenzione del mondo è rivolta allo sport come strumento di inclusione, abbattimento delle barriere e valorizzazione delle diversità. Portare “Campioni Ogni Giorno” proprio durante le Paralimpiadi significa rafforzare il messaggio che ciascuno può essere campione nella propria quotidianità, trasformando i limiti in opportunità di crescita.

Partito a settembre 2025 con il primo incontro presso l’Istituto Comprensivo Bertacchi di Busto Arsizio (VA), il programma educativo “Campioni Ogni Giorno” prosegue così il suo tour nelle scuole italiane con l’obiettivo di diffondere i valori Olimpici e Paralimpici tra le nuove generazioni, contribuendo alla legacy educativa dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. In particolare, il programma mette a disposizione delle scuole il kit didattico “I’mPOSSIBLE” sviluppato dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) e reso disponibile in Italia grazie al programma Education Gen26 della Fondazione Milano Cortina 2026 attraverso la collaborazione con P&G, un E-book sul tema dello sport, le videointerviste a 3 Atleti Olimpici e Paralimpici e, in alcune tappe, anche gli interventi in presenza di alcuni campioni, e, infine, un questionario sull’esperienza di vita che lo sport può insegnare per la crescita personale e collettiva.

A fine quadrimestre hanno partecipato al programma 351 istituti scolastici in tutta Italia, coinvolgendo circa 1.400 classi e oltre 28.000 studenti. Proprio la tappa di Cortina è stata l’occasione per condividere i risultati preliminari dei primi questionari somministrati agli studenti, da cui emerge il profilo di una generazione consapevole e determinata, che riconosce nello sport – praticato e seguito con passione – una vera palestra di vita. Ragazze e ragazzi dichiarano di voler affrontare le sfide con il “giusto ritmo”: tranquillità, organizzazione e impegno costante per conciliare scuola, famiglia e passioni. Il talento è considerato un punto di partenza, ma a fare la differenza sono applicazione, disciplina e capacità di sacrificio. La concentrazione, allenata nello sport e in classe, è percepita come leva fondamentale per raggiungere risultati ambiziosi. Centrale il ruolo di genitori, insegnanti e allenatori, riconosciuti come punti di riferimento credibili, accanto ai campioni dello sport e alle personalità del mondo culturale. Emergono inoltre valori forti di altruismo, inclusione e attenzione alla sostenibilità: per questa generazione l’impegno verso gli altri è parte integrante dell’essere “campioni ogni giorno”.

Il questionario è stato sviluppato da Future Concept Lab e il suo Presidente Francesco Morace, sociologo e saggista, commenta: «Nell’ambito del programma educativo Campioni Ogni Giorno di Procter & Gamble, che ha coinvolto scuole primarie e secondarie in tutta Italia, una prima analisi dei questionari somministrati agli studenti restituisce un quadro incoraggiante. I giovani riconoscono che il talento, da solo, non basta: servono applicazione, determinazione e sacrificio per diventare ‘campioni ogni giorno’. Nelle loro risposte emerge la consapevolezza che concentrazione, equilibrio tra dovere e passione, sostegno di famiglia e allenatori, siano leve decisive per crescere. Un messaggio che richiama il recente esempio, alle Olimpiadi Invernali, di atlete come Francesca Lollobrigida e, alle ultime Paralimpiadi, come Carlotta Gilli, simbolo di come impegno e costanza possano trasformare il talento in risultati concreti e straordinari».

«Portare “Campioni Ogni Giorno” a Cortina durante le Paralimpiadi significa rendere ancora più concreto il nostro impegno per un’educazione che metta al centro inclusione, rispetto e pari opportunità – dichiara Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia. La testimonianza di un’atleta straordinaria come Carlotta Gilli mostra ai più giovani che il talento è solo l’inizio di un percorso fatto di dedizione quotidiana. E i primi risultati dei questionari ci confermano che ragazze e ragazzi hanno colto questo messaggio: essere campioni ogni giorno significa allenare non solo il fisico, ma anche il carattere, l’empatia e la responsabilità verso gli altri».

«Il percorso con Procter & Gamble rappresenta in modo esemplare il significato più profondo della legacy di Milano Cortina 2026: trasformare i valori Olimpici e Paralimpici in azioni concrete e durature per il Paese. Oltre all’implementazione in Italia del programma I’mPOSSIBLE, affrontiamo in modo sistemico il tema dell’accessibilità, dalla ricerca con il Consiglio Nazionale delle Ricerche sugli ostacoli alla pratica sportiva, allo sviluppo di strumenti digitali di orientamento per le famiglie. Questo impegno si è tradotto inoltre nel monitoraggio dell’accessibilità delle località sciistiche protagoniste dei Giochi Invernali, attraverso il nostro programma Adaptive Winter Sport e la collaborazione con Lo Spirito di Stella. Campioni Ogni Giorno è un esempio concreto di come la collaborazione con partner come P&G consenta di attuare i valori dei Giochi, generando un impatto reale sulle nuove generazioni e sulle comunità, ben oltre il 2026» commenta Domenico De Maio, Education and Culture Director della Fondazione Milano Cortina 2026.

Il programma educativo arrivato oggi a Cortina si inserisce infatti nella più ampia campagna “Campioni Ogni Giorno” con cui Procter & Gamble, in sinergia con la Fondazione Milano Cortina 2026 e con altri partner qualificati, sta realizzando in tutta Italia una serie di iniziative concrete volte a favorire l’accesso allo sport per i giovani con disabilità, incoraggiando uno stile di vita sano, promuovendo l’inclusione e la socializzazione, e contribuendo all’avanzamento del movimento Paralimpico nel Paese. Tra queste iniziative, lo sviluppo di strumenti di informazione per indirizzare persone con disabilità verso palestre e associazioni sportive che possano accoglierle, la donazione di ausili per la pratica di specifiche discipline sportive paralimpiche, raduni nazionali per l’avvicinamento dei giovani allo sport paralimpico. Con la tappa di Cortina, nel cuore delle Paralimpiadi Invernali, “Campioni Ogni Giorno” rafforza la propria missione: lasciare una legacy educativa che vada oltre i Giochi, trasformando lo sport in uno strumento concreto di crescita personale e cambiamento sociale per le nuove generazioni.