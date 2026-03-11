L'Italia alle Paralimpiadi: l’industria nazionale dei presidi ortopedici e degli ausili per la mobilità 

In occasione delle Paralimpiadi di Milano-Cortina, l’Area Studi Mediobanca presenta una nuova analisi sull’industria dei presidi ortopedici e degli ausili per la mobilità. Lo studio esamina i dati finanziari delle 51 principali aziende italiane con fatturato individuale superiore a 5 milioni e ne approfondisce la mappa produttiva e le specializzazioni settoriali, con un’attenzione particolare al mondo dello sport e delle discipline paralimpiche. Le maggiori aziende italiane produttrici di presidi ortopedici e ausili per la mobilità, ognuna con fatturato maggiore di 5 milioni e con una forza lavoro superiore alle 17 unità, hanno sviluppato un giro d’affari aggregato di oltre 1,3 miliardi di euro nel 2024 (+4,8% sul 2023 e +17,3% sul 2022), con l’impiego di più di 5mila dipendenti (+0,5% sul 2023 e +7,6% sul 2022). Le stime per il 2025 indicano un incremento dei ricavi attorno al 5%, con una previsione del +7% per il 2026. Le aziende esaminate fanno parte del più ampio comparto del MedTech che si stima valga 650 miliardi di dollari a livello mondiale nel 2025, con attese di crescita del 5% annuo nel breve periodo, trainato dall’invecchiamento della popolazione, dallo sviluppo tecnologico e dalla progressiva digitalizzazione della sanità. In Italia, secondo il Centro Studi di Confindustria Dispositivi Medici, il MedTech vale quasi 19 miliardi di euro e conta oltre 4.600 aziende che occupano circa 130.500 persone. Nel nostro paese il settore risulta frammentato e molto eterogeneo, altamente innovativo e specializzato, con le piccole e medie aziende che si affiancano alle multinazionali. La categoria più rappresentativa delle 51 aziende italiane selezionate è quella dei produttori di presidi ortopedici, con il 67,2% del fatturato aggregato, davanti alle imprese che realizzano ausili per la mobilità, con il restante 32,8%. Queste ultime nel triennio 2022-2024, sono cresciute a un ritmo quasi doppio rispetto a quanto espresso dai produttori di presidi ortopedici (ricavi: +25,3% versus +13,7% e forza lavoro: +21,9% versus +1,9%). In Lombardia ed Emilia-Romagna hanno sede 21 delle 51 aziende considerate che insieme realizzano quasi la metà del fatturato 2 aggregato (27,5% Lombardia e 21,4% Emilia-Romagna). Le imprese a controllo italiano rappresentano il 52,4% delle vendite complessive, ma risulta determinante il contributo degli operatori a controllo estero che tocca il 47,6% del totale (il 25,6% è statunitense), realizzato da un quinto delle aziende del campione caratterizzate da una dimensione media superiore a quella nazionale (quasi quattro volte i ricavi e oltre il doppio l’occupazione). A seguito delle operazioni di M&A concluse nel corso del 2025, che hanno coinvolto attivamente soprattutto gli investitori oltre confine, il contributo degli operatori a controllo estero è aumentato al 48,8% del fatturato nel 2025 e il numero delle aziende è salito da dieci a dodici. Nel 2024 oltre un sesto dei ricavi complessivi del panel fa capo a fondi di private equity, il cui attivismo sulle società italiane esaminate è particolarmente evidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA