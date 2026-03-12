Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Paralimpiadi Milano Cortina, Mazzel vince l'argento nello slalom gigante© APS

Paralimpiadi Milano Cortina, Mazzel vince l'argento nello slalom gigante

L'azzurra, seconda dietro all'austriaca Veronika Aigner, conquista la quarta medaglia dei suoi Giochi
1 min
TagsParalimpiadi

CORTINA D'AMPEZZO - Chiara Mazzel si è messa al collo la quarta medaglia delle sue Paralimpiadi di Milano Cortina. Grazie alla guida di Fabrizio Casal, l'azzurra è arrivata seconda nello slalom gigante Vision Impaired conquistando l'argento. La fassana è così giunta al quarto podio in altrettante gare di questi Giochi (una vittoria e tre secondi posti). Si è dovuta arrendere solo all'austriaca Veronika Aigner, medaglia d'oro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Paralimpiadi

Da non perdere

La Russia vince altri due ori e scavalca l'ItaliaLo sport italiano vince, ma nel calcio sprofonda

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS