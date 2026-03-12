Paralimpiadi Milano Cortina, Mazzel vince l'argento nello slalom gigante

CORTINA D'AMPEZZO - Chiara Mazzel si è messa al collo la quarta medaglia delle sue Paralimpiadi di Milano Cortina. Grazie alla guida di Fabrizio Casal, l'azzurra è arrivata seconda nello slalom gigante Vision Impaired conquistando l'argento. La fassana è così giunta al quarto podio in altrettante gare di questi Giochi (una vittoria e tre secondi posti). Si è dovuta arrendere solo all'austriaca Veronika Aigner, medaglia d'oro.