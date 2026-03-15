Cerimonia chiusura Paralimpiadi Milano Cortina 2026: orario, ospiti e dove vederla in tv e streaming

Dopo la grande festa dei Giochi Olimpici, oggi è il giorno della conclusione anche dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Fari puntati stasera sullo Stadio Olimpico del Ghiaccio, il Cortina Curling Olympic Stadium di Cortina d’Ampezzo per la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi della neve. Sarà il momento in cui il mondo saluterà con emozione un’edizione storica per l'Italia che ha chiuso con il record di medaglie nei Giochi invernali, 16, frutto di 7 ori, 7 argenti e 2 bronzi. Si spegneranno così i bracieri a Milano e a Cortina, la bandiera paralimpica verrà ammainata e ci sarà il passaggio di testimone con la Francia, prossimo Paese ospitante dei Giochi con l'edizione diffusa nelle Alpi Francesi del 2030.