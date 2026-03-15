Cerimonia chiusura Paralimpiadi Milano Cortina 2026: orario, ospiti e dove vederla in tv e streaming
Dopo la grande festa dei Giochi Olimpici, oggi è il giorno della conclusione anche dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Fari puntati stasera sullo Stadio Olimpico del Ghiaccio, il Cortina Curling Olympic Stadium di Cortina d’Ampezzo per la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi della neve. Sarà il momento in cui il mondo saluterà con emozione un’edizione storica per l'Italia che ha chiuso con il record di medaglie nei Giochi invernali, 16, frutto di 7 ori, 7 argenti e 2 bronzi. Si spegneranno così i bracieri a Milano e a Cortina, la bandiera paralimpica verrà ammainata e ci sarà il passaggio di testimone con la Francia, prossimo Paese ospitante dei Giochi con l'edizione diffusa nelle Alpi Francesi del 2030.
A che ora inizia la cerimonia di chiusura
La cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andrà in scena dalle ore 20.30 nel Curling Olympic Stadium di Cortina d'Ampezzo, che in questi giorni ha ospitato le gare di wheelchair curling. Lo show sarà a cura di G2 Eventi-Casta Diva Group sotto la direzione artistica di Angelo Bonello, light artist di fama internazionale con all’attivo opere e progetti realizzati nei cinque continenti in oltre 30 anni di carriera, e di Francesco Conticello.
Cerimonia di chiusura, dove vederla in tv
La Cerimonia di chisura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è trasmessa in diretta televisiva in esclusiva su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Raiplay.
Gli ospiti a Cortina
Ci saranno i Planet Funk e la cantante Arisa ad animare la cerimonia con la loro musica. Previsto anche un terzo ospite a sorpresa che sarà rivelato soltanto all'ultimo momento. Sugli spalti, ad assistere allo show, ci sarà anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come confermato da una nota ufficiale di Palazzo Chigi. Non è invece prevista la presenza di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, che ha assistito alla cerimonia di apertura del 6 marzo scorso a Verona.
Dopo la grande festa dei Giochi Olimpici, oggi è il giorno della conclusione anche dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Fari puntati stasera sullo Stadio Olimpico del Ghiaccio, il Cortina Curling Olympic Stadium di Cortina d’Ampezzo per la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi della neve. Sarà il momento in cui il mondo saluterà con emozione un’edizione storica per l'Italia che ha chiuso con il record di medaglie nei Giochi invernali, 16, frutto di 7 ori, 7 argenti e 2 bronzi. Si spegneranno così i bracieri a Milano e a Cortina, la bandiera paralimpica verrà ammainata e ci sarà il passaggio di testimone con la Francia, prossimo Paese ospitante dei Giochi con l'edizione diffusa nelle Alpi Francesi del 2030.