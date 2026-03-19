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Furto alle Paralimpiadi, l'appello di Perathoner: "Mi hanno rubato gli snowboard"© Getty Images

Furto alle Paralimpiadi, l'appello di Perathoner: "Mi hanno rubato gli snowboard"

l pluricampione paralimpico ha denunciato il furto, avvenuto durante la premiazione della gara di banked Slalom
1 min

Furto alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Il pluricampione paralimpico Emanuel Perathoner ha denunciato il furto dei suoi snowboard sui social con un appello: "Venerdì 13 marzo, durante la premiazione della gara di banked Slalom alle Paralimpiadi a Cortina, presso l'impianto Socrepes, qualcuno ha rubato due delle mie tavole Apex (colore grigio e nero) con attacchi Union modello Atlas Fc. Le tavole sono riconoscibili perché hanno un numero di serie, mentre gli attacchi sono pezzi molto rari: uno grigio e viola (edizione limitata) e l'altro giallo e nero (uno di soli due esemplari esistenti al mondo". Il campione chiude il suo post con una richiesta: "Se qualcuno le ha viste o ha qualsiasi informazione, vi prego di contattarmi". 

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