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martedì 14 aprile 2026
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Vignali: "Sul podio volevo tutti, la vittoria è collettiva"

L'ex campione paralimpico che gareggiò con Mei si racconta
Giulia Mazzi
1 min
TagsVignali

Fa subito una premessa d’obbligo: «Io dico un sacco di battute». E che problema c’è. Fabrizio Vignali corre e scherza come forme di resistenza. «In ospedale sono sempre quello che fa più ridere di tutti, anche se sono io il colpito». Colpito, per usare le sue parole, cioè da vent’anni affetto da sclerosi multipla. Ma non corre via, corre verso: verso tutte le persone «colpite dalla best

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