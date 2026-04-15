Sportintegra 2026, la festa dello sport inclusivo

Roma, 13 aprile 2026 – Torna Sportintegra , la grande festa dedicata allo sport inclusivo, giunta alla sua III edizione e in programma sabato 18 aprile 2026 , dalle ore 10:00 alle 15:00 , presso il CIP – Comitato Italiano Paralimpico in via delle Tre Fontane, 27.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, che ogni anno rinnova il proprio impegno a favore dello sport come strumento di inclusione. Un ringraziamento particolare va all’Assessora Barbara Funari e al Consigliere Federico Rocca, da sempre promotori di questa giornata dedicata allo sport inclusivo.

Nel corso della manifestazione sarà allestito un vero e proprio villaggio sportivo con stand delle associazioni aderenti e un ricco programma di attività. Gli sport integrati che verranno presentati includono Calcio, Tennis, Basket, Nuoto , Nuoto artistico, Atletica leggera, Rugby, Hockey mano, Pickleball

Centinaia di atleti si esibiranno in dimostrazioni delle varie discipline, mentre i visitatori potranno partecipare a prove pratiche, sperimentando direttamente gli sport presenti grazie al supporto di tecnici e associazioni.

Un momento di confronto e crescita

Durante la giornata interverranno esperti, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni sportive, per approfondire lo stato attuale dello sport inclusivo a Roma e condividere buone pratiche, esperienze e prospettive future.

Sportintegra conferma la sua missione: abbattere barriere culturali e sociali, promuovere pari opportunità e favorire la partecipazione attiva di tutte le persone. Lo sport integrato rappresenta un potente strumento di relazione, benessere e consapevolezza, capace di unire e creare comunità.