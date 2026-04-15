Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 15 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Sportintegra 2026, la festa dello sport inclusivo

Sportintegra 2026, la festa dello sport inclusivo

Appuntamento per il 18 aprile presso il Comitato Italiano Paralimpico: ingresso gratuito
2 min

Roma, 13 aprile 2026 – Torna Sportintegra, la grande festa dedicata allo sport inclusivo, giunta alla sua III edizione e in programma sabato 18 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle 15:00, presso il CIP – Comitato Italiano Paralimpico in via delle Tre Fontane, 27.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, che ogni anno rinnova il proprio impegno a favore dello sport come strumento di inclusione. Un ringraziamento particolare va all’Assessora Barbara Funari e al Consigliere Federico Rocca, da sempre promotori di questa giornata dedicata allo sport inclusivo.

Nel corso della manifestazione sarà allestito un vero e proprio villaggio sportivo con stand delle associazioni aderenti e un ricco programma di attività. Gli sport integrati che verranno presentati includono Calcio, Tennis, Basket, Nuoto , Nuoto artistico, Atletica leggera, Rugby, Hockey mano, Pickleball

Centinaia di atleti si esibiranno in dimostrazioni delle varie discipline, mentre i visitatori potranno partecipare a prove pratiche, sperimentando direttamente gli sport presenti grazie al supporto di tecnici e associazioni.

Un momento di confronto e crescita

Durante la giornata interverranno esperti, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni sportive, per approfondire lo stato attuale dello sport inclusivo a Roma e condividere buone pratiche, esperienze e prospettive future.

Sportintegra conferma la sua missione: abbattere barriere culturali e sociali, promuovere pari opportunità e favorire la partecipazione attiva di tutte le persone. Lo sport integrato rappresenta un potente strumento di relazione, benessere e consapevolezza, capace di unire e creare comunità.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Paralimpiadi

Da non perdere

Biglietti Atalanta-Lazio: in palio la finaleVignali: "Sul podio volevo tutti"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS