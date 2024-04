Poker, cos’è il ‘bottone’: i vantaggi e gli svantaggi

Nel poker sportivo, le posizioni dei giocatori seduti al tavolo cambiano ogni mano ruotando in senso orario. Esistono diverse ‘posizioni’ ma una in particolare è considerata la più vantaggiosa per vari motivi. Stiamo parlando della posizione del ‘bottone’ . Ma cos’è e perché presenta tanti vantaggi rispetto alle altre? Scopriamolo assieme.

Che cos’è il ‘bottone’

Il bottone, chiamato in gergo pokeristico anche ‘dealer’ o ‘BTN’, ruota in senso orario in ogni mano e quindi passa da giocatore a giocatore. Nelle partite tra amici il bottone ha anche la responsabilità di distribuire le carte mentre durante i tornei live c’è un vero e proprio mazziere professionista che si occupa della distribuzione delle carte. La posizione del bottone è quindi quella del ‘dealer’, del mazziere: l’ultima a parlare (ad eccezione della fase preflop) e subito prima di Small blind e Big Blind.

I vantaggi del ‘bottone’ nel poker sportivo

Per gli esperti, la posizione del bottone è la più vantaggiosa. Andiamo a vedere perché è considerata la migliore e la più ‘redditizia’. Prima di tutto, perché parlare per ultimo è decisamente vantaggioso dal punto di vista strategico: decidere cosa fare dopo tutti gli altri, infatti, facilita spesso la giocata. In ogni giro, il ‘dealer’ ha la possibilità di conoscere, prima di agire, le scelte fatte dagli altri giocatori. Nella fase preflop solo i ‘blind’ parlano dopo il bottone mentre dopo il flop, il turn e il river, è proprio il dealer ad avere ‘l’ultima’ parola e con più informazioni rispetto agli avversari. La posizione del bottone è molto vantaggiosa soprattutto per ‘rubare’ i bui: in caso di ‘fold’ da parte di tutti, il dealer si trova in una situazione decisamente buona per attaccare Small blind e Big Blind. Il bottone, inoltre, considerata la posizione, può utilizzare una strategia di gioco più aggressiva rispetto agli altri.

La posizione del bottone: gli svantaggi

Attenzione però, la posizione può avere anche qualche svantaggio. Tutti i giocatori al tavolo infatti ne conoscono i vantaggi e possono intuire che un giocatore stia enfatizzando il ruolo di dealer per poi ‘castigarlo’ con rilanci. Inoltre, essendo ultimo a parlare, in caso di punti non eccezionali, il dealer potrebbe essere costretto a 'foldare' quando la mano è già caratterizzata da puntate e rilanci dei giocatori che hanno parlato prima.