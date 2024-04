Trionfo Laurila all'Irish Poker Open dei record. Sei italiani a premio

Irish Open 2024, che numeri

L’edizione 2024 dell’Irish Open, il più longevo tra i tornei europei, è stata caratterizzata da numeri da record: 3.233 iscrizioni per un montepremi del Main Event che ha superato i 3 milioni di euro con 480 posizioni pagate. “Molte congratulazioni al campione del Main Event di quest’anno Tero Laurila, il nostro primo vincitore finlandese in assoluto. Vorremmo anche ringraziare le migliaia di giocatori che quest'anno hanno gareggiato per una settimana straordinaria alla Royal Dublin Society. L’enorme successo del festival di quest’anno non sarebbe stato possibile senza un numero enorme di persone che lavoravano instancabilmente per sostenerlo, 450 in tutto, incluso un team record di 223 persone tra dealer e personale di sala” ha dichiarato Paul O’Reilly, l’organizzatore dell’Irish Open.