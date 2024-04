Battle Of Malta Spring Edition 2024, trionfo Zisis al Main Event

Vasileios Zisis ha vinto il Main Event dell’edizione primaverile del Battle of Malta 2024. Il player greco è riuscito a trionfare nella meravigliosa Eden Arena dell’Intercontinental Hotel e a portare a casa il primo premio di quello che è considerato uno dei tornei più gettonati in Europa per quanto riguarda low/medium buy-in. Grandi rimpianti, invece, per l’azzurro Giuseppe Rosa, che ha centrato per la seconda volta il tavolo finale ma non è riuscito a bissare la vittoria ottenuta nell’edizione Spring 2022 ed è uscito settimo. Al final table da 8 giocatori c’erano altri due italiani: Filippo Busatto e Alfredo Cuti, che hanno chiuso rispettivamente in quinta e quarta posizione. Secondo posto, invece, per il britannico Daniel Maunders.