Lo staking nel poker: cos’è e come funziona

Tra i vari termini del gergo pokeristico c’è anche lo ‘staking’, ultimamente molto utilizzato anche da grandi giocatori professionisti. Come Daniel Negreanu, che ha venduto quote della sua action alle WSOP 2024. Ma cosa significa e come funziona lo staking nel poker? Significa che una o più persone forniscono soldi ad un giocatore di poker per partecipare ad un torneo. Praticamente si tratta di staking quando un player è finanziato da una o più persone. Lo staker, cioè il finanziatore, avrà poi una percentuale sulle eventuali vittorie del giocatore ‘stakato’.