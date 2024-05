WSOP, giocatori con più braccialetti e albo d’oro

Le World Series of Poker , che si disputano ogni anno a Las Vegas , sono considerate l’evento di poker sportivo più prestigioso al mondo. Ufficialmente, le prime WSOP risalgono al 1970 e si svolsero nel casinò Binion's Horseshoe, ovviamente a Las Vegas. Nel corso degli anni tantissimi giocatori, tra i più forti al mondo del poker sportivo, hanno vinto i prestigiosi ‘ braccialetti ’, premi non monetari assegnati al vincitore di ogni singolo torneo. I braccialetti sono ‘nati’ nell’edizione del 1976 ma anche le vittorie precedenti sono considerate come tali. E, chiaramente, è il Main Event delle WSOP che invece elegge il campione del mondo. Ma chi ha vinto più braccialetti nella storia delle WSOP? E chi sono i giocatori che hanno conquistato il titolo di campione del mondo dal 1970 ad oggi?

WSOP, i giocatori con più braccialetti

Come riporta il sito ufficiale delle WSOP il player con più braccialetti è lo statunitense Phil Hellmuth, capace di vincerne addirittura 17. Seguono altri 4 giocatori a stelle e strisce, tutti con 10 braccialetti: Erik Seidel, Phil Ivey, Johnny Chan e Doyle Brunson. In sesta posizione Johnny Moss a quota 9. Poi, Men Nguyen e Billy Baxter con 7. A quota sei, invece, diversi altri campioni tra cui anche il canadese Daniel Negreanu.

WSOP, l’albo d’oro del Main Event

A vincere il Main Event delle prime WSOP nel 1970 fu Johnny Moss, in un’edizione in cui non erano previsti premi in denaro e furono necessarie delle votazioni per eleggere il vincitore. Lo scorso anno a trionfare è stato invece Daniel Weinman. Ecco tutti i vincitori del Main Event delle WSOP:

1970: Johnny Moss

1971: Johnny Moss

1972: Thomas Preston

1973: Walter Pearson

1974: Johnny Moss

1975: Brian Roberts

1976: Doyle Brunson

1977: Doyle Brunson

1978: Bobby Baldwin

1979: Hal Fowler

1980: Stu Ungar

1981: Stu Ungar

1982: Jack Straus

1983: Tom McEvoy

1984: Jack Keller

1985: Bill Smith

1986: Berry Johnston

1987: Johnny Chan

1988: Johnny Chan

1989: Phil Hellmuth Jr

1990: Mansour Matloubi

1991: Brad Daugherty

1992: Hamid Dastmalchi

1993: Jim Bechtel

1994: Russ Hamilton

1995: Dan Harrington

1996: Huck Seed

1997: Stu Ungar

1998: Scotty Nguyen

1999: Noel Furlong

2000: Chris Ferguson

2001: Carlos Mortensen

2002: Robert Varkonyi

2003: Chris Moneymaker

2004: Greg Raymer

2005: Joe Hachem

2006: Jamie Gold

2007: Jerry Yang

2008: Peter Eastgate

2009: Joe Cada

2010: Jonathan Duhamel

2011: Pius Heinz

2012: Greg Merson

2013: Ryan Riess

2014: Martin Jacobson

2015: Joe McKeehen

2016: Qui Nguyen

2017: Scott Blumstein

2018: John Cynn

2019: Hossein Ensan

2020: Nessun vincitore

2021: Koray Aldemir

2022: Espen Jorstad

2023: Daniel Weinman