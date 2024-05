I braccialetti ‘azzurri’: gli italiani che hanno vinto alle WSOP di Las Vegas

Ogni anno i migliori giocatori di poker sportivo si sfidano alle World Series of Poker . E tra questi ci sono anche rappresentanti italiani, che provano a vincere braccialetti e a conquistare il titolo di campioni del mondo. Ma quali giocatori azzurri hanno ottenuto i migliori risultati alle WSOP e sono riusciti a vincere almeno un braccialetto? Il primo italiano ad ottenere un braccialetto è stato Valter Farina , che nel 1995 vinse il torneo ‘1.500$ Seven card Stud'.

Il giocatore italiano che ha conquistato più braccialetti è però Max Pescatori, considerato tra i migliori azzurri in assoluto nel poker sportivo e vincitore di ben 4 eventi alle WSOP a Las Vegas. Il ‘Pirata’ ha ottenuto il primo premio al ‘2.500$ No Limit Hold’em’ delle WSOP 2006 e, dopo due anni, il ‘2.500$ Pot Limit Hold’em/Omaha’ nel 2008. Poi, nel 2015, è riuscito addirittura a piazzare una sorprendente doppietta, vincendo il ‘1.500$ Razz’ e il ’10.000$ Seven Card Stud Hi/Lo Championship’ e diventando uno dei pochi giocatori capaci a portare a casa due braccialetti in una sola edizione delle WSOP.

Braccialetti ‘azzurri’: Minieri, Palumbo e Suriano

Gli altri tre giocatori che sono riusciti a vincere un braccialetto alle World Serie of Poker a Las Vegas sono Rocco Palumbo, Dario Minieri e Davide Suriano. Minieri, a soli 23 anni, ha conquistato nel 2008 il ‘No Limit Hold’Em da $2.500’ battendo un field da 1.012 entries mentre nel 2012 Palumbo ha ottenuto il primo posto al ‘$1.000 No Limit Hold’em’. Invece Suriano, quinto e ultimo braccialetto ‘azzurro’ alle WSOP di Las Vegas, ha trionfato al ’10.000$ Heads Up No Limit Hold’em Championship’ nel 2014.

