Poker sportivo in lutto: morto Matthew Parry, braccialetto WSOP 2023

Grande e improvviso lutto nel mondo del poker sportivo: è morto Matthew Parry, che si è spento nella giornata di sabato 15 giugno. Lo ha annunciato, senza far sapere le cause della scomparsa, la famiglia del player statunitense: “È con una tristezza schiacciante che stiamo facendo sapere agli amici di Matt e alla nostra famiglia che Matt è morto sabato 15 giugno. Come molti di voi sanno, aveva 2 vere passioni: gli scacchi e il poker. Fortunatamente, era a Las Vegas per partecipare alle WSOP e stava facendo ciò che amava nel momento in cui è morto. L’anno scorso ha realizzato il suo sogno vincendo il suo primo braccialetto. Ci mancherà profondamente e per sempre. Per favore, tenete il nostro Matt nelle vostre preghiere”. Nel palmares di Parry anche un braccialetto WSOP, conquistato nel 2023 all’evento 82 ‘$3,000 Pot-Limit Omaha 6-Handed’. Nell’edizione 2024 delle WSOP era riuscito ad andare ben 3 volte a premi.