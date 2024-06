Grandi emozioni alle WSOP: bis di Seiver, Hellmuth sfiora il 18° bracciale

Le World Series of Poker 2024 continuano a regalare grandi emozioni. Gli ultimi giorni, infatti, hanno offerto grande suggestione. Tra incredibili vittorie e imprese sfiorate. Tra i risultati degli ultimi giorni spicca sicuramente il bis di Scott Seiver , capace di trovare il secondo braccialetto in questa edizione delle WSOP: a meno di due settimane dal trionfo nell’evento 10 , il giocatore dell’Ohio è riuscito a conquistare il primo posto al ‘$1.500 Razz’, portando a casa il sesto braccialetto WSOP in carriera.

Hellmuth sfiora il 18° bracciale

Impresa sfiorata, invece, per Phil Hellmuth. Il giocatore americano, che detiene il record di braccialetti vinti (ben 17), è andato vicino al 18° bracciale, chiudendo al quarto posto l’evento #43 ‘$1.500 Mixed: PLO Hi-Lo 8; Omaha Hi-Lo 8; Big O’, un mixed game per specialisti di Omaha che è articolato in tre fasi. Hellmuth ha intravisto la possibilità di vincere il torneo e allungare in testa alla classifica dei giocatori con più braccialetti WSOP ma poi è stato eliminato, in quarta posizione, dallo svedese Magnus Edengren.

WSOP 2024, partito il SHR

Intanto, è iniziato il torneo delle WSOP 2024 con il buy-in più alto: l’evento #55 ‘$250.000 Super High Roller No-Limit Hold’em’ all’Horseshoe and Paris di Las Vegas. In gioco ci sono i migliori giocatori al mondo. Tra cui Mateos, Ivey e Negreanu.