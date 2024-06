WSOP, trionfo azzurro: Dario Sammartino campione al Mixed Hi-Lo

Finalmente un trionfo azzurro alle World Series of Poker 2024. Dario Sammartino è riuscito a trionfare all’Event #61 ‘$2,500 Mixed: Omaha Hi-Lo 8 or Better; Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (8-Handed)’ e ha conquistato il suo primo bracciale WSOP in carriera. Sammartino si aggiunge così alla lista dei braccialetti ‘azzurri’ alle WSOP, iniziata nel lontano 1995 con Walter Farina.