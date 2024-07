Main Event WSOP 2024, bolla scoppiata: 14 italiani a premi

Scoppiata la bolla al Main Event delle World of Series of Poker 2024. A premi si contano ben 14 giocatori italiani che sono riusciti a centrare le ricompense. Solo due azzurri, però, sono stati capaci di avanzare alla quinta giornata mentre gli altri 12 sono stati eliminati e hanno dovuto salutare il torneo. Gli ultimi baluardi italiani sono Luigi Curcio e Alessandro Pichierri, i due giocatori a cui si aggrappano le ultime speranze azzurre nel campionato del mondo di poker sportivo, quando sono 464 i players che hanno conquistato il pass per il day 5.