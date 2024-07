WSOP 2024, Main Event senza italiani: anche Pichierri out

Il Main Event delle World Series of Poker 2024 prosegue senza italiani. Notte amara per Alessandro Pichierri che, dopo l’uscita di Luigi Curcio, era l’ultimo azzurro rimasto in gara nell’evento più prestigioso di poker sportivo. Si è dovuto arrendere a 89 left, facendo svanire così il sogno del titolo mondiale. Pichierri, arrivando al day 6 del ‘$10.000 Main Event WSOP 2024’, si è confermato miglior italiano nel campionato del mondo 2024 ma non è riuscito ad approdare al day 7. Il romano è uscito dal torneo provando all-in con A-10, seguito da un call di un avversario con 6-6 e da un board che non gli ha sorriso.