Main Event WSOP 2024, ecco il tavolo finale: Griff leader

L’attesa è finita, o quasi. Il Main Event delle World Series of Poker 2024 si avvicina alla conclusione: si è formato, infatti, il tavolo finale con 9 giocatori che sono riusciti a qualificarsi dopo le insidie del day7 e 8. Mancano quindi solo 72 ore per conoscere il nuovo campione di poker sportivo che vincerà un primo premio da 10 milioni di dollari. I nove giocatori sono sopravvissuti dai 18 di inizio day. Il tavolo finale inizierà il 16 luglio alle ore 13.30 e si giocherà da 9 a 4 left mentre il 17 luglio (sempre dalle 13.30) è in programma la chiusura del torneo, fino al vincitore.