Daniel Negreanu racconta il suo “fold più bello di sempre”

Daniel Negreanu è uno dei giocatori più famosi e vincenti al mondo. Nelle ultime World Series of Poker, è riuscito a vincere il settimo braccialetto in carriera salendo ancora nella classifica all time dei giocatori con più bracciali WSOP. Il canadese, in uno dei suoi ultimi Vlog (video blog), si è soffermato su una particolare mano che lo ha visto protagonista durante l’ultima edizione delle WSOP a Las Vegas e che considera il miglior fold della sua carriera.