WSOP 2024, Scott Seiver è il giocatore dell’anno

Il nuovo giocatore dell’anno delle WSOP è Scott Seiver, capace di entrare nella storia delle World Series of Poker vincendo tre braccialetti in un’unica edizione. Ma non solo. Oltre ai tre trionfi, lo statunitense è riuscito anche a raggiungere cinque tavoli finali e ad andare a premio in ben 17 eventi. Un vero e proprio show per Seiver, che ha infine dominato la corsa per il titolo di giocatore dell’anno alle WSOP 2024 trionfando con 4.403,85 punti. 600 in più di Michael Rocco, secondo. In terza posizione Jeremy Ausmus. In top 50 anche un italiano, Dario Sammartino con 2.052 punti