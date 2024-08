NSUS acquista il marchio WSOP: tutti i dettagli

Caesars Entertainment ha annunciato che ha venduto l’iconico marchio delle World Series of Poker (WSOP) a NSUS Group Inc. Si tratta di un accordo storico per il mondo del poker. Come riporta il comunicato stampa ufficiale, l’intesa prevede un pagamento immediato di 250 milioni di dollari più altri 250 milioni pagabili in 5 anni, dalla data di chiusura della transazione. L’accordo inoltre prevede che le World Series of Poker rimarranno almeno per i prossimi 20 anni a Las Vegas nelle proprietà di Caesars.