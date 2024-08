EPT Barcellona, l’albo d’oro: ecco tutti i vincitori

Grande attesa per l’EPT a Barcellona, in programma dal 26 agosto all’8 settembre 2024 nella città spagnola. L’evento è uno dei più importanti a livello mondiale e raccoglie tantissimi esperti giocatori per due settimane di gioco al Casino Barcelona, con ben 62 tornei. La prima edizione risale a venti anni fa, al 2004.