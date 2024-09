EPT Barcellona in diretta streaming: dove vedere il torneo in tempo reale

L’EPT 2024 è arrivato a Barcellona, per una delle tappe più importanti del poker europeo. L'evento è già iniziato ma da oggi fino all'8 settembre si fa realmente sul serio con i tornei più prestigiosi. Dall'Estrellas al Super High Roller fino al Main Event. Le fasi principali della tappa EPT a Barcellona saranno disponibili in diretta streaming in italiano. A partire dalle 13 di domenica 1 settembre, ogni giorno ci sarà il collegamento live con il casinò spagnolo per seguire in tempo reale l’evento. La diretta streaming è disponibile anche sul nostro sito.