EPT Barcellona, colpo grosso di Camosci. Picca per Ferraiuolo

L’EPT Barcellona 2024 si è concluso domenica 8 settembre. Oltre alla vittoria di Song al Main Event, l’ultima giornata dell’evento spagnolo ha regalato grandi emozioni. Soprattutto per alcuni giocatori italiani. Come per Enrico Camosci, che ha chiuso al secondo posto (ma da top winner) l’EPT High Roller da 10.300 euro di buy-in, uno dei tornei più ricchi dell’intera kermesse con 431 entries (316 giocatori unici). Il pugliese e Mike Watson hanno stabilito un deal nell’heads-up: l’azzurro ha vinto dal punto di vista ‘monetario’ ma il titolo è andato al canadese.