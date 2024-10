Simone Andrian, incredibile vittoria alle WSOPE 2024: campione del Main Event

L’Italia del poker festeggia un bellissimo trionfo alle WSOPE 2024 : Simone Andrian ha conquistato il braccialetto più prezioso, conquistando il primo posto al Main Event . Il giocatore azzurro è riuscito a vincere la concorrenza di un field da 768 e a battere l’estone Urmo Velvelt in un incredibile heads up, iniziato in equilibrio e durato più di tre ore.

Le parole di Simone Andrian

"Tutto è fantastico, per distacco il miglior risultato della mia carriera. E’ stata dura, molto dura. Eravamo super deep e giocare heads up con 100 bb davanti è sempre difficile. In genere non si arriva spesso a giocare grossi piatti” ha dichiarato Andrian ai microfoni di PokerNews dopo il fantastico trionfo al Main Event delle WSOPE 2024.