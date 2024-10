Main Event EPT Cipro, Dato chiude ottavo. Oggi il tavolo finale: segui la diretta

Al Main Event dell’EPT di Cipro sono rimasti solo sei giocatori, ancora in gioco per la prestigiosa picca. Non c’è Andrea Dato che, dopo essere rimasto l’unico azzurro al Day5 (iniziato con 16 players), ha raggiunto il tavolo finale ma è stato eliminato poi in ottava posizione. La giornata di oggi riparte con circa 70 minuti da giocare nel livello numero 29 e con gli ultimi sei giocatori: Mikhail Shalamov, Bobby James, Oliver Weis, Georgios Tsouloftas, Anton Wigg, Andriy Lyubovetskiy. Segui la diretta del tavolo finale sul nostro sito.