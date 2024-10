Parla Sammartino, dalla preparazione all’adrenalina: “Ho studiato 20 anni”

Il poker e l’adrenalina

“Se fai il pokerista per professione devi cercare di tenere a bada anche l'adrenalina e le tue emozioni, perché devi prendere delle scelte matematiche che siano giuste sul lungo periodo e devi prendere delle scelte in base anche alla persona che trovi di fronte. Quindi è importante studiare la persona che hai di fronte, capire i punti deboli di quella persona e sfruttarli a tuo vantaggio” ha aggiunto il pokerista italiano.

Lo studio e la preparazione

“La preparazione vera e propria la fai negli anni nel senso che comunque studi la matematica e la statistica del gioco, cerchi di capire come prendere informazioni dai tuoi avversari e usi tutte queste cose queste cose quando sei lì al tavolo a giocare. Io non ho mai giocato per i soldi. Per arrivare secondo al Main Event WSOP sono andato per quindici anni di fila a giocare quel torneo dopo aver studiato per vent'anni, quindi non è che ho comprato un gratta e vinci, l'ho grattato e ho vinto. La cosa è ben differente” ha spiegato Sammartino.

Il ‘lato’ psicologico

Infine, ha concluso: “Da un punto di vista psicologico è un tipo di lavoro veramente estenuante soprattutto durante le WSOP: durano due mesi e tutti i giorni giochi almeno dieci ore al giorno. Puoi anche dare il massimo ma capitano sempre periodi di sfortuna”.