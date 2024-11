Negreanu, 2024 da favola: ecco il 50° trionfo in carriera

Daniel Negreanu fa 50. Il player canadese di origini rumene ha infatti vinto l'Event #6 delle PGT PLO Series a Las Vegas conquistando il 50° torneo in carriera. Negreanu è riuscito a vincere il torneo di Pot Limit Omaha con 104 paganti battendo Alex Foxen in un bellissimo testa a testa finale.

Cinquanta trionfi in 27 anni

Si tratta del quarto trionfo per il famoso giocatore di poker in un 2024 da favola, caratterizzato anche dalla fantastica vittoria alle WSOP. E del 50° totale in carriera, a 27 anni dal suo primo successo datato 4 agosto 1997 in un ‘225$ No Limit Hold’em' al Commerce di Las Vegas.