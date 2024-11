Perati, storico trionfo al WSOP Circuit Sanremo: tris da record

Storica tripletta per Mario Perati, che conquista il Ring WSOP Circuit Main Event al Casino di Sanremo e mette in tasca il terzo anello in carriera. Un tris da record per il giocatore azzurro che piazza il terzo trionfo nel circuito dopo i successi a Campione d’Italia nell’evento heads up e in un WSOPC a Rozvadov.