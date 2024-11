EPT 2025, confermate tre tappe. E le altre?

L’European Poker Tour 2025 passerà sicuramente da Parigi, Monte Carlo e Barcellona. L’annuncio è arrivato: le tre tappe iconiche sono state confermate. Tanti dubbi, invece, sugli altri eventi del prossimo anno. "Siamo entusiasti di annunciare la prima parte del calendario con il ritorno dell'EPT di Parigi, Monte-Carlo e Barcellona per il 2025. Queste tappe iconiche sono diventate pietre miliari dell'European Poker Tour, ognuna delle quali offre esperienze uniche e una competizione senza pari. Non vediamo l'ora di accogliere nuovamente i giocatori per un altro incredibile anno di poker live” ha dichiarato Julien Liarte, Senior Business Development Manager degli eventi PokerStars Live.