Sainz contro Leclerc: che sfida al tavolo da poker

Sfida speciale di poker con particolari giocatori all’Aria Casino di Las Vegas. Al tavolo verde si sono incrociati Carlos Sainz, Charles Leclerc, Michael Phelps e Antonio Esfandiari in occasione del ‘Table Talk Las Vegas’. Una partita davvero molto particolare e divertente, con i due ferraristi affiancati dalla leggenda del nuoto (grande appassionato di Hold’em) e da una grandissimo pokerista come Esfandiari. I giocatori sono stati divisi in due ‘squadre’, per compensare la poca esperienza dei piloti: Sainz è stato ‘guidato’ da Phelps mentre Leclerc ha giocato al fianco di Esfandiari.