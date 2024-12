EPT Praga, Camosci sfiora la picca nel Super High Roller Warm Up© .

Enrico Camosci ha sfiorato la picca all’EPT di Praga. Il player bolognese ha chiuso al secondo posto il €25.000 Super High Roller Warm Up, torneo che ha richiamato complessivamente 34 giocatori. Camosci, runner up, è stato battuto solo dal norvegese Espen Jorstad (ex campione del Main Event WSOP) dopo l’ennesima prestazione di spessore.