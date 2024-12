EPT Praga in diretta streaming: dove vedere il torneo in tempo reale© .

L'EPT ha fatto ritorno a Praga per l'ultima tappa del 2024. Il torneo, ospitato presso il King's Casino Prague, è iniziato il 4 dicembre e sta già regalando grandi emozioni. Da oggi sarà possibile seguire l'EPT Praga in diretta streaming con commento in italiano. La diretta sarà disponibile anche nella sezione poker sportivo del nostro sito. Come sempre, il commento italiano sarà curato da Giada Fung, Alberto Russo e Pier Paolo Fabretti.