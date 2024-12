Quando l’intrattenimento incontra il tavolo verde, la grande passione degli italiani per il poker online

Il poker online è molto più di un gioco: connette generazioni, regioni e passioni diverse. A rivelarlo è Sisal, il punto di riferimento per chi cerca qualità e innovazione nell’intrattenimento, che esplora il mondo degli oltre 4 milioni di appassionati di poker online in Italia, svelandone curiosità e tendenze che spaziano dal lifestyle al mondo dello sport.

Un gioco che piace, soprattutto, agli uomini e in forte aumento tra le donne

Secondo i dati raccolti da Sisal, il Poker risulta avere una preferenza più marcata nel genere maschile, ma, considerando in valore assoluto i clienti che hanno giocato nel 2024, le donne sono aumentate del 72% rispetto all’anno precedente. La distribuzione geografica vede il Sud (51%) al primo posto, seguono Nord (31%) e Centro Italia (18%). Campania (17%), Lombardia (12%) e Sicilia (11%) guidano la classifica delle regioni più appassionate.

Generazioni a confronto

Il poker online piace ai Millennial e non solo. Circa il 40% degli appassionati di pokeronline ha un’età compresa tra i 25 e i 44 anni, mentre gli over 55 rappresentano il 21%. Un dato che dimostra come questo gioco sappia innovarsi pur mantenendo viva una passione, spesso “ereditata” da amici o familiari (32%) oppure scoperta grazie a film o

serie TV (11%), confermando il legame sempre più stretto tra cultura pop e mondo del gaming. Che sia per divertimento, come dichiara il 43%, per passare il tempo (37%) o per mettere alla prova le proprie abilità (14%), il poker online è sempre più percepito, da tutte le generazioni, come una forma di intrattenimento consapevole.

La tecnologia ridefinisce il modo di giocare

Per sfidare gli avversari e divertirsi, gli italiani preferiscono la dinamicità scegliendo lo smartphone (46%), mentre il computer segue con il 41% mentre solo il 12% gioca da

tablet. E quando preferiscono giocare? Il prime time del poker online è tra le 17:00 e le 22:00, il momento perfetto per una pausa di intrattenimento.

Quando il lifestyle incontra il tavolo verde

Quali sono le altre passioni dei giocatori di poker in Italia? Curioso notare che, tra le più ricorrenti, tutte abbiano in comune l’intrattenimento a conferma del motivo che spinge gli italiani a giocare. Il cinema, la lettura e la cucina, senza dimenticare lo sport, sia praticato che seguito attraverso programmi e approfondimenti rappresentano gli hobby e gli interessi più praticati. Altra passione che accomuna i giocatori è quella per i giochi di abilità, gli scacchi in particolare affascinano il 29%, dimostrando l’attenzione verso le sfide strategiche.

Da pochi giorni, su Sisal.it gli appassionati possono accedere a una nuova esperienza di poker online in un ambiente sicuro, coinvolgente e innovativo: Sisal e PokerStars, i due brand di Flutter, mettono a disposizione dei loro clienti italiani la possibilità di giocare insieme ai tornei e giochi più iconici di PokerStars. Tornei con i montepremi più alti d’Italia, come il Sunday Million, e modalità di gioco come Spin&Go, scelta dall’80% dei giocatori, in cui la posta in palio è determinata in modo randomico prima dell’inizio della partita, sono gli elementi chiave di un’offerta capace di soddisfare le esigenze di tutti i giocatori e assicurare il massimo del divertimento