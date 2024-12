EPT Praga, prima picca italiana. Segui in diretta il tavolo finale del Main Event© .

Finalmente una picca azzurra all’ EPT di Praga 2024 . A conquistarla è Ettore Esposito , che è riuscito a trionfare all'Event #58 2.100€ NLHE Hyper Turbo Knockout. Il player italiano ha vinto il torneo caratterizzato da 99 iscritti battendo in heads up l'inglese di origini rumene Florian Duta .

EPT Praga Main Event: segui in diretta il tavolo finale

Per quanto riguarda il Main Event, invece, oggi è in programma il tavolo finale. Sono rimasti sei giocatori in corsa nel torneo più importante dell’evento. Tra loro non c’è nessun player italiano: anche Umberto Ruggeri, infatti, unico azzurro al Day 5, si è dovuto arrendere in undicesima posizione. Il chipleader è Paul Runcan con uno stack da oltre 18 milioni, praticamente il doppio del primo degli inseguitori: Pedro Marques a quota 9 milioni. Segui la diretta streaming sul nostro sito.