A pochi giorni dal trionfo azzurro di Umberto Ruggeri a Cipro, arriva un’altra gioia per il poker live italiano. Dario Alioto ha vinto uno dei tornei di Pot Limit Omaha più ricchi e difficili: l’High Roller da 25.000€ alle Diamond Poker Series all'Arena Casino di Tirana, in Albania. Il torneo, caratterizzato da 27 paganti, si è concluso con il trionfo del player azzurro, che ha battuto nell'heads up finale Joni Jouhkimainen. Terza posizione, invece, per lo spagnolo Lautaro Guerra.