Casinò di Campione, Luca Pagano responsabile operativo della nuova poker room di PokerStars

Luca Pagano , uno dei giocatori di poker più celebri della scena del poker italiana, ha assunto il ruolo di consulente di PokerStars Live nelle vesti di responsabile operativo per il poker in collaborazione con il Casinò di Campione presso la nuova poker room sponsorizzata da PokerStars.

Collegamento principale tra il Casinò di Campione, PokerStars e Sisal

Pagano, ex giocatore professionista con una vasta esperienza e detentore del record per il maggior numero di partecipazioni ai tavoli finali dell'EPT, fungerà da collegamento principale tra il Casino di Campione, PokerStars e Sisal. Facendo leva sulla sua profonda conoscenza degli eventi di poker live, supervisionerà le attività quotidiane della nuova poker room, assicurando che gli standard di livello mondiale di PokerStars siano rispettati in tutti i tornei, eventi, cash game, formati di gioco, staff, operazioni e promozioni.

Le parole di Pagano

"Sono entusiasta di tornare a far parte di PokerStars per questo nuovo ed emozionante capitolo a Campione", ha dichiarato Pagano. "Lavoreremo a stretto contatto con PokerStars e con il Casino di Campione per offrire ai giocatori un'eccezionale esperienza di poker live. Grazie a questa iconica location e ai celebri eventi live di PokerStars, i giocatori europei avranno una nuova ed entusiasmante destinazione per divertirsi con questo gioco”.

Billot: “Entusiasti di Luca Pagano”

Cedric Billot, Associate Director di PokerStars Live Events, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di avere Luca Pagano con noi su PokerStars. La sua esperienza e la sua passione per il poker saranno fondamentali per offrire ai giocatori un'esperienza unica e assicurare il successo di questa nuova iniziativa”. La poker room aprirà le sue porte nelle prossime settimane, con PokerStars Campione, il primo evento ufficiale firmato PokerStars Live in programma.